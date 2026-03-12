Confermata la condanna a 10 anni per l’ex sindaco di Neviano | comprò cinquanta voti dal clan Coluccia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a dieci anni di reclusione per l’ex sindaco di Neviano, Antonio Megha, di 64 anni. Megha, già assessore e sindaco del Comune, era stato giudicato colpevole di aver comprato circa cinquanta voti dal clan Coluccia in un’operazione di scambio elettorale politico-mafioso. La sentenza definitiva si basa sui fatti contestati durante il procedimento.

Ieri gli “ermellini” hanno rigettato il ricorso presentato dagli avvocati difensori Giuseppe Corleto e Franco Coppi, rendendo così definitiva la sentenza emessa il 23 aprile 2025 dalla Corte d’Appello di Lecce che a sua volta, in merito alla posizione dell’ex politico, al verdetto di primo grado che aveva disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, la libertà vigilata per tre anni a pena espiata. Confermato il risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, al Comune di Neviano, che era parte civile con l'avvocato Roberto De Mitri Aymone. In cambio, il politico avrebbe promesso tremila euro in tre... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Mafia: voti e clan nel Siracusano, condannato ex sindacoIl tribunale di Siracusa ha condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione l’ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli Giuseppe Sorbello, al...

Accusato di un omicidio compiuto nel 1990, confermata la condanna a 30 anniLECCE – Confermata in appello la condanna a trent’anni di reclusione per Giovanni De Tommasi, 63 anni, di Campi Salentina, ritenuto il mandante...

Tutti gli aggiornamenti su Confermata la condanna a 10 anni per...

Temi più discussi: Confermata la condanna per l'Arsenio Lupin di Foggia: con la sua banda svaligiò il caveau dell’ex Banco di Napoli; Depistaggi Cucchi, Cassazione assolve colonnello Sabatino e conferma la condanna di due carabinieri; Giulio Giaccio ucciso e sciolto nell'acido: confermata in appello la condanna a 30 anni per mandante e killer; Caso Manolo Portanova, chiesta conferma di condanna a sei anni per il calciatore.

Niente revisione per Giovanni Camassa, confermata la condanna per il delitto di Angela PetrachiSul banco degli imputati compariva Giovanni Camassa, accusato dell’omicidio di Angela Petrachi, la giovane mamma, scomparsa il 26 ottobre del 2002. leccenews24.it

Presunti favori al clan in cambio di voti, Cassazione conferma la condanna a 10 anni per l’ex sindaco di NevianoLa Cassazione conferma la condanna a 10 anni di reclusione per l’ex sindaco, vicesindaco ed assessore alla cultura del comune di Neviano, accusato di favori al clan Coluccia in cambio di voti. La ... leccenews24.it

Lanciò molotov su un condominio a Gallarate, condanna confermata in appello facebook

Confermata la condanna per l'«Arsenio Lupin» di Foggia: con la sua banda svaligiò il caveau dell’ex Banco di Napoli x.com