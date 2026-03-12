Conferimenti in discarica Aimag chiede la proroga

La discarica Aimag di Villafranca verso una proroga della sua durata, ma già si alzano contestazioni. Ora è corsa contro il tempo per avere l'autorizzazione regionale entro l'estate, prima che scada la proroga dei 5 anni concessa per la sua durata. Ma, contro il progetto di "continuità di esercizio della discarica" si scaglia il Comitato Civico Medolla – Questa è Casa Mia. "Il progetto di sopraelevazione della discarica di Villafranca – scrivono dal Comitato - riporta al centro il tema della tutela della salute pubblica e dell'ambiente nella Bassa modenese. Una discarica con oltre 50 anni di esercizio, già dichiarata a fine vita, secondo i criteri tecnici europei dovrebbe essere oggetto di chiusura definitiva e monitoraggio ambientale, non di nuovi conferimenti.