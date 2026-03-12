Conferenza stampa Conceicao | il portoghese parlerà al posto di Spalletti verso Udinese Juve Il motivo

Il tecnico portoghese sarà presente alla conferenza stampa prima della partita tra Udinese e Juventus, sostituendo l’allenatore principale. La scelta di far intervenire Conceicao è stata comunicata ufficialmente, mentre Spalletti non prenderà parte all’evento. La conferenza si svolgerà prima della sfida e sarà l’occasione per il portoghese di rispondere alle domande dei giornalisti.

Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco. Dentro al suo momento Lobotka Juventus: il centrocampista sta valutando di cambiare aria, ma lascerebbe Napoli solo a queste condizioni. Le ultime Openda Juventus, la volontà del centravanti belga è chiarissima: C’è un indizio inequivocabile. Ecco di che cosa si tratta Celik Juve: bianconeri in pole position per l’acquisto a zero del turco, ma attenzione all’interesse di una rivale. Di chi si tratta Bernardo Silva Juventus, è sfida a quattro per il centrocampista: la possibile mossa del club bianconero per strapparlo alla concorrenza Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Conceicao: il portoghese parlerà al posto di Spalletti verso Udinese Juve. Il motivo Articoli correlati Udinese Juve: non parlerà Spalletti alla vigilia, chi ci sarà al suo postodi Redazione JuventusNews24Udinese Juve, alla vigilia della sfida non parlerà Luciano Spalletti. In vista di Roma-Milan, Gasperini non parlerà in conferenza stampa. Il motivo"Indubbiamente, però, la gara di domenica contro il Milan ruba tutti i pensieri, viste anche le nostre ultime vittorie e la nostra posizione in... Contenuti e approfondimenti su Udinese Juve Temi più discussi: JUVENTUS - Niente conferenza di Spalletti, Conceicao presenterà la trasferta di Udine; L'ex bianconero Delneri: L'Udinese è dipendente da Davis e Zaniolo, senza è un'altra squadra; Juventus-Pisa: probabili formazioni, arbitro, precedenti, diretta streaming. Niente conferenza per Spalletti prima di Udinese-Juve: ecco chi parlerà al suo postoLuciano Spalletti non parlera in conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta della sua Juventus contro l'Udinese. Sarà però un altro tesserato bianconero ha rispondere alle domande dei g ... msn.com Spalletti sceglie il silenzio e fa parlare un calciatore: stavolta tocca a ConceicaoAlla vigilia della sfida contro l’Udinese, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita. Nessun caso o problema particolare: ... tuttojuve.com Inter, Napoli, Roma, Atalanta: occhio Juve, l'Udinese sa battere le grandi e l'attacco fa paura - facebook.com facebook Niente conferenza per Spalletti prima di Udinese- #Juve: ecco chi parlerà al suo posto x.com