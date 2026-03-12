Conference League stasera fiorentina-Rakow | dove vederla e probabili formazioni

Stasera si gioca la partita tra la Fiorentina e il Raków Czestochowa, valida per gli ottavi di finale della Conference League. La sfida si svolge in Italia e sarà possibile seguire l'incontro in diretta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i tifosi sono pronti a vedere le due squadre scendere in campo per questa importante gara europea.

I viola incontrano la squadra polacca del Raków Czestochowa nella sifda di andata degli ottavi di finale della terza competizione europea La notte europea non impegnerà solo Roma e Bologna in Europa League. Stasera alle 21 anche la Fiorentina scenderà in campo in Conference League per l’andata degli ottavi di finale. La squadra di Vanoli incontrerà in casa i polacchi del Raków Czestochowa. I viola stanno attraversando una stagione difficile che li vede quartultimi in campionato con 25 punti e a una sola distanza dalla zona retrocessione. La Conference League può essere l’opportunità per dare un senso al bilancio negativo sull’annata sportiva della squadra toscana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

