Conference League la Fiorentina passa nel finale | Rakow battuto 2-1 al Franchi

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Conference League allo stadio Franchi. La partita si è conclusa con un gol decisivo nel finale, permettendo ai viola di ottenere un risultato importante. La squadra italiana ha segnato due volte, mentre gli avversari polacchi hanno realizzato un gol nel secondo tempo.

La Fiorentina conquista un successo prezioso nell'andata degli ottavi di finale di Conference League, superando 2-1 i polacchi del Rakow allo stadio Franchi. Una vittoria più complicata del previsto per la squadra di Paolo Vanoli, che fatica a trovare continuità nel gioco ma riesce comunque a portarsi avanti nel doppio confronto grazie al rigore trasformato da Gudmundsson nei minuti di recupero. Un risultato importante in vista del ritorno in Polonia, anche se la prestazione lascia più di qualche spunto di riflessione in vista della delicata sfida di campionato contro la Cremonese. Proprio in vista dell'impegno in campionato, Vanoli opta per un ampio turnover mantenendo comunque il consueto 4-3-3.