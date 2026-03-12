Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Sono iniziate le prove orali del concorso PNRR3 rivolto ai docenti della secondaria, secondo quanto stabilito con il DDG n. 29392025. Le commissioni sono state formate e sono state estratte le lettere di avvio, permettendo così di avviare ufficialmente le prove orali e pratiche nelle classi di concorso interessate. Le procedure sono in corso e si proseguono con le fasi previste dal bando.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono).