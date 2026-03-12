Concorso da funzionario europeo | 1.490 posti stipendio base di 6.150 euro al mese e arriva fino a 21mila

È stato pubblicato un concorso destinato a selezionare 1.490 candidati per ruoli di funzionario nelle istituzioni europee. La selezione riguarda posizioni che prevedono uno stipendio di partenza di circa 6.150 euro al mese, con possibilità di arrivare fino a 21mila euro. La procedura di selezione si rivolge a chi desidera entrare nell’ambito delle istituzioni europee e lavorare in ambito amministrativo.

Un concorso per un posto da funzionario nelle istituzioni europee. Lo stipendio base? Più di 6mila euro. Come spiega Today l'Ufficio europeo di selezione del personale (Epso) organizza infatti quest'anno un concorso generale per titoli ed esami con l'obiettivo di costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea potranno attingere per l'assunzione di nuovi funzionari e funzionarie da inquadrare come amministratori (grado AD5).

L'attesissimo concorso per 1.490 posti da funzionario europeo: stipendio iniziale di 6.150 euro al mese

