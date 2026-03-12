Conceiçao che numeri! Insieme a Yildiz è devastante e si sta prendendo la Juve

Conceiçao sta dimostrando di essere in grande forma e, insieme a Yildiz, sta creando molte difficoltà alla Juventus. Il portoghese sta crescendo nel rendimento e il suo rapporto con il numero 10 si sta consolidando. La coppia sta portando un impatto importante sulla partita e il feeling tra i due sembra essere sempre più forte. La squadra avversaria sta affrontando una sfida difficile.

Francisco Conceiçao che parla in conferenza alla vigilia di Udinese-Juventus al posto del suo allenatore non è una scelta banale, ma un segnale fortissimo che accompagna il portoghese sempre più dentro al progetto bianconero. Nell'ultimo periodo il club ha rivisto un po' la strategia di comunicazione, alternando le interviste di Spalletti con quelle dei dirigenti e dei senatori dello spogliatoio: ecco, la prima indicazione forte che emerge da questa scelta di metà marzo è che il numero 7 viene considerato ormai un senatore della nuova Juve. Alla seconda stagione di Juve – la prima vissuta in prestito ma con la promessa (mantenuta) del riscatto definitivo – in effetti emerge una crescita notevole sotto tutti i punti di vista.