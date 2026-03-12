Comune e Pro Loco | dubbi sugli incassi

L’amministrazione comunale di Urbisaglia ha deciso di verificare la gestione dei fondi pubblici e delle entrate provenienti dalla biglietteria dei monumenti e del parco archeologico. La questione riguarda il rapporto tra il Comune e la Pro Loco, con particolare attenzione agli incassi e alla trasparenza nella gestione delle entrate legate alle attività turistiche. La decisione è stata presa per chiarire alcuni aspetti amministrativi e contabili.

L'amministrazione di Urbisaglia ha deciso di affrontare il nodo del rapporto con la Pro Loco, sollevando interrogativi sull'impiego dei fondi pubblici e la gestione della biglietteria dei monumenti comunali e del parco archeologico. Al centro della controversia un tema tecnico e di legittimità: la mancata consegna della documentazione contabile e dei dati chiesti dall'ente. Il sindaco Riccardo Natalini (foto) interviene dopo la querelle per il magazzino: il Comune ha chiesto alla Pro Loco di consegnare le chiavi del locale, nonostante la convenzione scada tra un anno. "La Pro Loco gestisce i monumenti in virtù di una convenzione ereditata dalla precedente amministrazione, ma l'ente lamenta il rifiuto nel fornire i dettagli per la rendicontazione, con l'invito paradossale a cercare risposte altrove – prosegue l'amministrazione –.