Compensazione ambientale oltre 10 milioni di euro da Enel per rigenerare Sant' Elia

La giunta comunale di Brindisi ha stabilito che Enel verserà oltre 10 milioni di euro come compensazione ambientale destinata alla rigenerazione dell’area di Sant’Elia. La decisione è stata presa in seguito all’autorizzazione concessa all’azienda per la realizzazione dell’impianto di accumulo elettrochimico denominato “Brindisi BESS 3” e alle opere connesse. La delibera è stata approvata nella riunione di oggi, 12 marzo 2026.

Gli interventi previsti per la riorganizzazione dell'area mercatale e delle piazze, per il verde pubblico ed i collegamenti con una pista ciclabile BRINDISI - Nuova disposizione della giunta comunale di Brindisi in materia ambientale. Dopo il rilascio a Enel dell'autorizzazione per realizzare un impianto di accumulo elettrochimico, denominato "Brindisi BESS 3", e delle relative opere connesse, nella riunione di oggi, 12 marzo 2026, è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante gli obblighi da assumersi da parte della ditta proponente l'intervento. Ciò, in ordine alle modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.