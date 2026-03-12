Compagni smemorati

Per molti di noi, la Smemoranda rappresentava un diario simbolo degli anni passati, un oggetto che si trovava spesso tra le mani dei giovani. Era considerata un modo per annotare appuntamenti e pensieri, ma anche un modo per dimenticare facilmente le cose importanti. La sua popolarità si è sviluppata tra chi amava il suo stile informale e spesso disordinato, diventando un'icona di quegli anni.

Per noi boomer c'era la Smemoranda, il diario della gauche che trovava di moda non ricordare le cose. Una moda trasformata nell'era di Elly Schlein in ipocrita strategia politica. Del referendum nemmeno parla, ogni volta che un giudice cantore del No parla in televisione compare qualcuno che, carte alla mano, gli ricorda che poco tempo fa stavano tutti schierati per la separazione delle carriere, che oggi contestano solo perché non gli piace che la riforma della giustizia la firmi la stessa maggioranza di centrodestra che ha portato una donna a palazzo Chigi. Ma almeno sulle armi, sulle guerre e sulle basi americane concesse durante i governi dem, beh, forse un po' di memoria se la dovrebbero far tornare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Compagni smemorati Articoli correlati Leggi anche: Hannoun, Furfaro e compagni: ecco gli "smemorati di Hamas" Giorgio Mulè: «Per il No una compagnia di smemorati»Giorgio Mulè, lei è il giustiziere dei magistrati?«No, io sono per una giustizia che riguardi anche i magistrati. Ma i pesci, hanno davvero poca memoria Tutti gli aggiornamenti su Compagni smemorati Argomenti discussi: Giorgio Mulè: Per il No una compagnia di smemorati; Giorgio Mulè | Per il No una compagnia di smemorati.