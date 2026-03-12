Como contro la Roma Fabregas ha più di un piano | Diao e Rodriguez sulle fasce

A Como, domenica al Sinigaglia, si terrà la partita contro la Roma e le scelte tecniche riguardano principalmente gli esterni. C’è chi potrebbe giocare con una difesa a quattro o a tre, e tra i possibili titolari ci sono Diao e Rodriguez sulle fasce. La decisione finale dipenderà dalle strategie adottate in campo dai tecnici.

Como-Roma sarà una partita a scacchi. Mosse e contromosse, ancora prima di scendere in campo. Questa settimana Fabregas farà fatica a prendere sonno, conoscendolo. Come sorprendere Gasperini, o come rispondergli nel caso lui stesso tenti di farlo? C’è grande rispetto fra i due tecnici, anche se per carattere nessuno dei due è propenso ed esternarlo. Orgoglio tanto, di dimostrare la propria superiorità. Sarà una battaglia tattica prima e durante il match, arrovellandosi su incertezze, sospetti, timori. Una certezza però c’è, ed è che la chiave saranno le fasce. Fabregas in questi due anni ha costruito la rosa con l’idea di lavorare con non più di 24 giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

