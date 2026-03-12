Commissariato Mecenate arriva l' ispezione ministeriale

Al commissariato Mecenate si prepara un’ispezione ministeriale che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. La visita arriva dopo il caso Cinturrino, che ha attirato l’attenzione su alcune criticità nella gestione interna. Le autorità hanno comunicato l’arrivo delle verifiche ufficiali, senza fornire dettagli sui tempi o sugli obiettivi specifici dell’ispezione. La situazione rimane sotto osservazione.

Al commissariato Mecenate sta per arrivare l'ispezione ministeriale. Dopo il caso Cinturrino l'assistente capo Carmelo che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio, finendo in carcere per omicidio volontario il Dipartimento di Pubblica Sicurezza manda i suoi ispettori. Motivo ufficiale: fare chiarezza su un presidio di frontiera finito al centro di un terremoto giudiziario. Motivo reale, per chi conosce i retroscena: ridimensionare il polverone alzato da una valanga di accuse che puzzano di vendetta. Cinturrino, in servizio lì da vent'anni, è accusato non solo di aver ucciso, ma anche di estorsioni sistematiche: soldi, droga, protezione in cambio di silenzio.

