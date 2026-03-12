Commercio in crisi | -52% edicole +184% affitti brevi

Il settore commerciale italiano sta attraversando una fase di cambiamenti profondi: le edicole sono diminuite del 52%, mentre gli affitti brevi sono aumentati del 184%. I bar e gli hotel tradizionali registrano un calo significativo, mentre la ristorazione e le locazioni temporanee registrano una crescita rapida. Questi dati mostrano una trasformazione evidente nel panorama commerciale del paese.

Il tessuto commerciale italiano sta subendo una trasformazione radicale e irreversibile. I dati confermano un crollo dei bar e degli hotel tradizionali, contro un’esplosione della ristorazione e degli affitti brevi. L’analisi Città e demografia d’impresa di Confcommercio evidenzia uno spostamento geografico e settoriale netto. Il Nord perde negozi, il Sud mantiene la vitalità. La mappa economica si sta riscrivendo con velocità sorprendente. Il crollo del commercio tradizionale. I settori legati ai beni non alimentari stanno registrando un declino drammatico in quasi tutti i centri urbani analizzati. Le edicole hanno subito la perdita più devastante, calando del 51,9% rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

