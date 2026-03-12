Commando assalta il supermercato | cercano di sradicare la cassaforte

Martedì sera, un commando ha assaltato il supermercato Conad di via Falcone a Lacchiarella, nell’hinterland sud di Milano. I malviventi hanno tentato di sradicare la cassaforte, ripetendo un’azione già tentata e fallita un mese prima nello stesso punto. La scena si è svolta senza che siano stati segnalati feriti o altri danni rilevanti. Gli investigatori stanno indagando sull’accaduto.

È successo al Conad di Lacchiarella nella serata di martedì 10 marzo. A febbraio un colpo fotocopia, anche quello era fallito Stesso posto, stesso obiettivo e stesso risultato. È praticamente un colpo fotocopia a quello del mese scorso - fallito, ça va sans dire - quello che è stato messo a segno nella serata di martedì al Conad di via Falcone a Lacchiarella, hinterland sud diMilano. Anche in questo caso, come l'altra volta, i banditi sono scappati senza un euro in tasca. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Tutto è iniziato poco dopo le 22.30 di martedì 10 marzo quando tre malviventi hanno sfondato l'ingresso riservato ai dipendenti e si sono diretti negli uffici dove è presente la cassaforte.