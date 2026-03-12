Coming home | la mostra del pescarese Sirius Alexander Venus Rose a Montesilvano

Il 18 marzo alle 18 si terrà il vernissage della mostra dell’artista pescarese Sirius Alexander Venus Rose presso il locale

Il prossimo 18 marzo, alle ore 18, si terrà il vernissage della mostra dell'artista pescarese Sirius Alexander Venus Rose a Montesilvano, nel locale "inprimopiano". L'esposizione, a cura di Martina Marini Misterioso, è patrocinata dal comune di Montesilvano. Sirius Alexander Venus Rose, nasce nel '97 a Pescara. È un artista concettuale e performer transgender, il cui lavoro si incentra sul proprio percorso di transizione e l'utilizzo dell'alchimia per creare riti con l'obiettivo di scoprire se stesso. Alla conquista di un nome, di un corpo, di un volto, alla ricerca della perfezione: Essere un Uomo non basta più.

