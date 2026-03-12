Comignolo a rischio | i pompieri salvano la strada

I vigili del fuoco di Senigallia sono intervenuti per mettere in sicurezza un comignolo instabile che minacciava di cadere sulla strada. Con tecniche speciali, i pompieri hanno rimosso la struttura per prevenire eventuali incidenti e garantire la sicurezza dei passanti. L’intervento si è reso necessario per evitare crolli improvvisi e tutelare chi transitava nell’area.

Un comignolo instabile ha costretto i vigili del fuoco di Senigallia a intervenire con tecniche speciali per evitare crolli sulla pubblica via. L'azione si è svolta questa mattina nella frazione di Roncitelli, dove la squadra locale ha utilizzato un'autoscala e procedure SAF per neutralizzare il rischio imminente. La situazione richiedeva una risposta immediata poiché la struttura in mattoni aveva perso stabilità e minacciava la strada e le case vicine. I soccorritori hanno agito con precisione chirurgica per garantire che nessun danno potesse verificarsi sui passanti o sugli immobili circostanti. L'impiego di risorse specializzate sul territorio marchigiano.