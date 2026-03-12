Le star degli anni ’90 stanno condividendo foto e ricordi della loro giovinezza su Instagram e TikTok, attirando l’attenzione di molti utenti. Questa tendenza digitale vede celebri di Hollywood e della musica internazionale pubblicare immagini che risalgono a tre decenni fa, riempiendo il web di nostalgie e momenti inediti. Sono scatti che permettono di rivivere pezzi di passato attraverso gli occhi delle star di allora.

Una nuova tendenza digitale sta spopolando su Instagram e TikTok, spingendo le icone di Hollywood e della musica internazionale a condividere scatti inediti della propria giovinezza. Il trend, intitolato “What Were You Like in the ’90s”, consiste nel pubblicare brevi caroselli fotografici di trent’anni fa sulle note del celebre brano “Iris” dei Goo Goo Dolls. Da Drew Barrymore a Kevin Bacon, le celebrità stanno aprendo i propri archivi personali, trasformando i social in un grande album dei ricordi collettivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drew Barrymore (@drewbarrymore) Non si tratta di un semplice gioco di vanità, ma di un vero e proprio fenomeno culturale che ha coinvolto i volti simbolo del cinema e della TV degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Com’eravamo 30 anni fa”: le star degli anni ’90 riaprono l’album dei ricordi. Li riconoscete tutti?

