Comelit sostiene i giovani talenti | consegnate per il sesto anno consecutivo le borse di studio ai figli dei collaboratori

Comelit ha concluso la sesta edizione delle borse di studio destinate ai figli dei propri collaboratori. L’azienda ha confermato l’impegno nel sostenere i giovani talenti, premiando il loro percorso scolastico con questa iniziativa annuale. L’assegnazione delle borse di studio si è svolta nei giorni recenti, coinvolgendo le famiglie dei dipendenti dell’azienda.

Si è conclusa nei giorni scorsi la sesta edizione delle borse di studio promosse da Comelit Group p er i figli dei propri collaboratori, un’iniziativa che nel tempo ha saputo valorizzare l’impegno e il talento dei giovani nel loro percorso di studi. “La decisione di istituire queste borse di studio è nata sei anni fa con l’obiettivo di incoraggiare i figli dei nostri collaboratori a dare il meglio di sé nell’ambito della formazione. – spiega Silvia Brasi, Presidente di Comelit Group – Fin dalla prima edizione l’iniziativa è stata accolta con grande interesse da tutta l’azienda, coinvolgendo collaboratori di tutta Italia.” Ad oggi sono state complessivamente assegnate 33 borse di studio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

