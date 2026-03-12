La Sposa! non è il tipico film di Frankenstein o sulla moglie di Frankenstein. È piuttosto una storia “parallela” ambientata nella Chicago degli anni '30, dove la creatura di Frankenstein, che vive lì da oltre 100 anni e ora si fa chiamare semplicemente Frank, un giorno decide di cercare uno scienziato in grado di dargli una compagna simile a lui. La missione ricade sulla dottoressa Euphronius, che prova a riportare in vita una donna assassinata. I due la resuscitano attraverso un esperimento che "perfeziona" i metodi di Victor Frankenstein, ma lascia confusa e senza ricordi anche questa nuova creatura, che si ritrova pure perseguitata da un fantasma e vive la sua avventura determinata a scoprire chi è veramente e cosa le è successo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come si spiegano il fantasma, l'esperimento e il finale dell'horror La Sposa!

Articoli correlati

La Sposa!, recensione: un esperimento imperfetto ma coraggiosoIl film di Maggie Gillenahal con Jessie Buckley e Christian Bale che sfrutta il mito di Frankenstein per parlare di disparità e rivoluzione.

La Sposa! Un remake della moglie di Frankenstein aleggia tra horror sentimentale e romantico gotico: da togliere il fiato“Tra tutte le storie di fantasmi, d’horror che possiate immaginare la più spaventosa di tutte, è una storia d’amore.

Drunk, she slept with her new landlord—only to learn he was her boss.Full Version

Una raccolta di contenuti su Come si spiegano il fantasma...

Discussioni sull' argomento Si sposi chi può, matrimoni a picco. E ora il rito civile supera il sì in chiesa; Vincere facile C’è anche La Sposa!, così Hollywood per paura del presente si rifugia nel passato; La sposa!, Maggie Gyllenhaal spiega i costumi: Indossa un vestito per tutto il film, doveva essere iconico; Cuorgnè, l’arte sposa la ricerca con il pittore Carvelli.

Abito da sposa addio, benvenuto guardaroba da sposaIl World Marriage Day, che quest'anno si festeggia l'8 febbraio, sarà anche la «solita giornata mondiale» ma a noi ha dato lo spunto per riflettere sull'evoluzione della moda sposa. Per restare ... vanityfair.it

L'abito da sposa giallo burro o limone è la nuova e inaspettata idea Bridal per un cambio look di tendenza: https://vogueitalia.visitlink.me/OxhoKo - facebook.com facebook

“Non ho mai preso un avviso di garanzia, sono una persona perbene” così dice il leader di Forza Italia. Garantista del piffero! Un avviso di garanzia non è mai una condanna, ma Tajani sposa la linea giustizialista. Chissà come avrebbe commentato Berlusconi x.com