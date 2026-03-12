La prossima Biennale di Venezia non inviterà artisti italiani, suscitando un acceso dibattito nel mondo dell’arte del paese. La scelta ha portato a discussioni pubbliche su quale sia il ruolo degli artisti nazionali in un evento di portata globale. Nessun artista italiano figura tra i partecipanti annunciati, mentre le ragioni di questa decisione sono ancora oggetto di analisi.

L’assenza di artisti italiani tra gli invitati alla prossima Biennale di Venezia ha generato un dibattito vivace nel sistema dell’arte nazionale. Alcuni commentatori hanno parlato di debolezza della critica, altri di limiti strutturali del sistema artistico italiano, altri ancora hanno sottolineato la crescente internazionalizzazione delle pratiche curatoriali. Al di là delle singole interpretazioni, la discussione pone una questione più ampia: come si costruisce la rilevanza di una scena artistica nazionale all’interno di una piattaforma globale come la Biennale. Biennale, "Con te con tutto": Chiara Camoni nel Padiglione Italia Negli ultimi decenni la Biennale di Venezia ha progressivamente rafforzato il proprio carattere internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Come si costruisce una scena artistica nazionale rilevante in una piattaforma globale come la Biennale di Venezia

