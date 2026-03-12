Come proteggere la stampa dallo sviluppo dell' Intelligenza artificiale

Gli algoritmi di intelligenza artificiale si basano su dati provenienti da molte fonti, tra cui libri, enciclopedie, trattati, ricerche e articoli di giornale, soprattutto quando si tratta di temi di attualità. Questa dipendenza solleva questioni sulla protezione dell'informazione e sulla trasparenza delle fonti utilizzate. La questione centrale riguarda come garantire la sicurezza e l'integrità dei contenuti nel processo di alimentazione dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il Parlamento europeo chiede regole per gestire questa tecnologia in continua evoluzione, e per tutelare e remunerare in maniera corretta i produttori di contenuti che da essa vengono utilizzati I sistemi di intelligenza artificiale si alimentano di informazioni provenienti da diverse fonti: libri, enciclopedie, trattati, ricerche e, soprattutto quando si tratta di temi di attualità, articoli di giornali. Le testate online sono una delle fonti principali di informazioni di sistemi come ChatGpt, Claude o Gemini, ma questo sta portando un problema ai giornali. Questo perché sempre più spesso gli utenti si rivolgono ai programmi di intelligenza artificiale che, in un certo senso, sfruttano il lavoro dei giornalisti senza però che questi ne vedano i benefici. 🔗 Leggi su Today.it

