Coltello trovato | prova decisiva nel femminicidio

Le indagini sul femminicidio di Daniela Zinnanti hanno portato al rinvenimento dell'arma del crimine, un coltello scoperto vicino a un contenitore dei rifiuti in via Lombardia. Santino Bonfiglio, il sospettato di 67 anni, era già sotto misure cautelari per precedenti aggressioni verso la vittima. L'oggetto è stato individuato dalla Squadra Mobile di Messina durante le operazioni investigative relative alla morte della donna. La scoperta si colloca nel contesto di una relazione turbolenta durata pochi mesi, caratterizzata da continui stacchi e riavvicinamenti tra i due protagonisti. La dinamica criminale sembra confermare uno schema di violenza domestica ricorrente, dove la vittima aveva già denunciato l'uomo in passato ma aveva successivamente ritirato la querela contro il parere dei familiari.