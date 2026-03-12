Colpo notturno in una pasticceria | rubato il registratore di cassa

Nella notte, a Agropoli, dei ladri sono entrati nella pasticceria “Moderato” in contrada Marrota e hanno rubato il registratore di cassa. L’episodio si è verificato senza che ci siano state segnalazioni di resistenza o altri danni. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando testimoni o eventuali tracce lasciate dai malviventi.

Ladri in azione nella contrada Marotta di Agropoli. Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri Ladri in azione, la scorsa notte, ad Agropoli, dove hanno preso di mira la nota pasticceria "Moderato" situata in contrada Marrota. Secondo una prima ricostruzione, l'episodio si è verificato intorno alle 2:29. I ladri avrebbero forzato la porta d'ingresso dell'attività commerciale riuscendo così a introdursi all'interno del locale. Durante l'irruzione sono stati provocati diversi danni sia all'accesso principale sia ad alcune parti della struttura. Una volta dentro, i malviventi si sono impossessati del registratore di cassa, per poi allontanarsi rapidamente.