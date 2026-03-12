Nella notte tra mercoledì e giovedì, diversi siti nucleari in Iran sono stati colpiti, senza che siano stati forniti dettagli sulle modalità o sui responsabili. Nel frattempo, Israele ha rivolto un avvertimento a Hezbollah a Beirut, chiedendo di fermare le attività militari o altrimenti di prepararsi a un'invasione. La tensione nella regione rimane alta, con notizie di azioni militari e minacce reciproche.

La pioggia di fuoco che ha colpito il nord di Israele per ore tra mercoledì e giovedì ha provocato la dura reazione del ministro della Difesa, Israel Katz, che ha minacciato una nuova campagna militare in Libano. Tuttavia il governo non ha ancora preso una decisione, in serata la questione è approdata sul tavolo del gabinetto politico-di sicurezza, ma l’Iran resta in cima alla lista delle priorità per l'esecutivo israeliano. Col premier Benyamin Netanyahu che non ha esitato a definire la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei "un burattino dei pasdaran", costretto a «non mostrare il suo volto». Raid sui siti nucleari iraniani L’Idf ha dichiarato di aver colpito il sito di Taleghan utilizzato dal regime di Teheran per lo sviluppo di armi nucleari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Colpiti siti nucleari in Iran. Monito di Israele a Beirut: "Fermi Hezbollah o invadiamo"

Articoli correlati

Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e DohaL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato.

La guerra si estende, missili di Hezbollah verso Israele e raid su Beirut. Nuovi strike in Iran. Colpita base britannica a CiproSale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah.

Tutti gli aggiornamenti su Colpiti siti nucleari in Iran Monito di...

Temi più discussi: Scelta la nuova Guida Suprema, l'Iran: è Mojtaba Khamenei; L'Iran minaccia l’Europa: Qualsiasi azione sarebbe un atto di guerra. Rischio allargamento del conflitto; Trump: Teheran fuori controllo, ci avrebbe attaccato. Si scalda il fronte curdo: Voci di un’offensiva di terra contro l'Iran; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa.

Medio Oriente in fiamme, colpiti siti nucleari in Iran. Monito di Israele a BeirutLa pioggia di fuoco che ha colpito il nord di Israele per ore tra mercoledì e giovedì ha provocato la dura reazione del ministro della Difesa, Israel Katz, che ha minacciato una nuova campagna militar ... ansa.it

Colpiti siti nucleari in Iran. Monito di Israele a Beirut: Fermi Hezbollah o invadiamoLa pioggia di fuoco che ha colpito il nord di Israele per ore tra mercoledì e giovedì ha provocato la dura reazione del ministro della Difesa, Israel Katz, che ha minacciato una nuova campagna ... gazzettadelsud.it

Dal Golfo Persico arriva un monito che va oltre la geopolitica: petrolio in fiamme, rotte commerciali bloccate e un rischio concreto di inquinamento marino. In poche ore, la crisi tra Iran, Israele e Stati Uniti ha mostrato quanto la risoluzione militare possa trasfor - facebook.com facebook

Dopo i droni su Cipro di ieri, il ministro degli Esteri Araghchi lancia un monito all’Europa: “Non si unisca all’attacco di Stati Uniti e Israele. Sarebbe un atto di guerra”. x.com