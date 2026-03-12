colombia dalle elezioni parlamentari esce un congresso frammentato

Dalle elezioni parlamentari del 8 marzo in Colombia è risultato un Congresso molto diviso, con i due partiti principali che non hanno ottenuto una vittoria schiacciante e con diverse altre formazioni che hanno conquistato seggi. La composizione del Parlamento riflette una scena politica articolata e senza una maggioranza netta. La frammentazione apre nuovi scenari per l’attività legislativa nel paese.

Dalle elezioni dell'8 marzo in Colombia è uscito un Congresso piuttosto frammentato, con un'affermazione incompleta dei due partiti principali e un buon risultato delle altre formazioni. Il prossimo presidente potrà quindi governare soltanto se si riuscirà a formare una coalizione che lo supporti. Affermazione incompleta di due partiti. Ha preso il maggior numero di voti complessivi fra Camera e Senato Pacto Histórico, il partito dell'attuale presidente Gustavo Petro. Lo segue nella graduatoria quello dell'ex capo di Stato Álvaro Uribe Centro Democrático. Subito dietro i Liberali e i Conservatori, poi Alianza Verde ed altri. Tuttavia nessuno ha in mano la maggioranza.

