Colleferro Giovedì 12 Marzo in Biblioteca Comunale presentazione de Il legame covalente il libro di Massimiliano Smeriglio
Giovedì 12 marzo alle 18 si terrà nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro la presentazione del libro “Il legame covalente” di Massimiliano Smeriglio. L’evento fa parte di un ciclo di incontri organizzati dall’amministrazione comunale. La presentazione si svolgerà all’interno dei locali della biblioteca e sarà aperta al pubblico.
