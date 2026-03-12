Colleferro Chiusura dei lavori di ristrutturazione dei 28 Alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona Colle Bracchi

Sabato 7 marzo a Colleferro sono stati presentati i risultati della ristrutturazione di 28 alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nella zona Colle Bracchi. I lavori di riqualificazione sono stati completati e i nuovi spazi sono stati mostrati durante un evento pubblico. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti comunali e residenti, che hanno partecipato alla presentazione delle opere finite.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 7 Marzo sono stati presentati i risultati dei lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona Colle Bracchi, denominati “28 Alloggi”. Erano presenti il Sindaco Pierluigi Sanna, il Vicesindaco Giulio Calamita, l’Ass. Diana Stanzani, il Sen Filippo Sensi, il Consigliere comunale Mario Cacciotti, il Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati Ten. Col. Lorenzo Iacobone, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Colleferro Cap. Tommaso De Lisa il S.Ten. della GdF Nicola Vicidomini agenti della Polizia Locale e il Responsabile dei Lavori Arch. Adriano Latini. Nel suo intervento l’Ass. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Chiusura dei lavori di ristrutturazione dei 28 Alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona Colle Bracchi Articoli correlati Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: al Comune sportello informativo ad hocTempo di lettura: 3 minutiSi ricorda che, a partire dalle ore 12:00 di lunedì 2 marzo 2026 e fino alle ore 14:00 di mercoledì 15 aprile 2026, sarà... Leggi anche: Case ERP 2026 in Campania, bando alloggi edilizia residenziale pubblica: come fare domanda Una selezione di notizie su Colleferro Chiusura dei lavori di... Argomenti discussi: Colleferro, venerdì 13 test gratuiti di pre valutazione sui disturbi del sonno; Il gatto Cesare ucciso a calci sul treno, era la mascotte dei pendolari: denunciato un operaio nigeriano di 46 anni.