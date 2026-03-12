Collant in pizzo | il boom che rilancia i distretti italiani

Il mercato italiano dei collant in pizzo sta vivendo una crescita significativa, con aziende che rilanciano questa produzione tradizionale. La domanda aumenta e molte imprese del settore si sono riattivate, portando nuova vitalità nei distretti di riferimento. Il settore si conferma un elemento chiave per l’economia locale, evidenziando come l’artigianato e la design siano ancora legati alla produzione nazionale.

Il ritorno dei collant in pizzo segna un punto di svolta estetico ed economico per l'industria italiana, confermando come la creatività si intrecci con la filiera produttiva locale. Mentre le passerelle di Parigi celebrano questo revival Rococò, il vero motore della tendenza risiede nella capacità delle aziende italiane di trasformare un dettaglio di stile in un asset commerciale tangibile. L'inizio della primavera del 2026 vede una domanda crescente per tessuti lavorati a mano e macchinari specializzati, spingendo i distretti tessili a ripensare la produzione. Non si tratta solo di seguire un trend estetico, ma di attivare una catena del valore che parte dal telaio e arriva allo scaffale, dove ogni centimetro quadrato di pizzo rappresenta un investimento nel capitale umano e tecnologico del territorio.