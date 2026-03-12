Colite ulcerosa al via la campagna Io Esco per presa in carico innovativa

In Italia, circa 240.000 persone convivono quotidianamente con la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, due condizioni spesso invisibili ma che influenzano significativamente la vita di chi ne è colpito. È stata avviata la campagna “Io Esco” per promuovere un approccio innovativo alla presa in carico dei pazienti affetti da queste malattie.

240.000 persone in Italia convivono ogni giorno con la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, sindromi silenziose, poco visibili, che incidono però profondamente sulla qualità della vita dei pazienti. Il tema oggi è stato al centro di un confronto istituzionale alla Camera dei Deputati, promosso da Alfasigma con Amici Italia e IBD con l'obiettivo di realizzare una presa in carico del paziente, sempre più personalizzata, umana e innovativa. Un passo avanti, l'ennesimo della campagna "Io esco" attiva dal 2023, che punta a favorire il confronto tra pazienti, clinici e centri specializzati. "Con questo messaggio "Io esco" – spiega Salvo Leone Pres.