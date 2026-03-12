Renato Coletta torna protagonista a Messina, confermando il suo impegno nel progetto politico guidato da Cateno De Luca e Federico Basile. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di mobilitazione locale, mentre si intensificano le iniziative per contrastare l’astensionismo alle prossime elezioni. La sua presenza rafforza la proposta politica rivolta alla città e ai suoi cittadini.

Nel cuore della politica messinese, Renato Coletta ha confermato la sua adesione al progetto guidato da Cateno De Luca e Federico Basile. L’ex consigliere comunale, dopo un anno di riflessione personale, si presenta come candidato alla presidenza della quarta circoscrizione in vista delle elezioni comunali previste per fine maggio 2026. La decisione segna il ritorno attivo di una figura che ha già ricoperto ruoli istituzionali tra il 2013 e il 2022. Coletta ha sottolineato l’importanza di mettere al centro competenza e passione, rifiutando di rinnegare il suo passato politico. La sfida principale resta contrastare l’astensionismo, poiché senza partecipazione elettorale non ci sarà alcun cambiamento reale per la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coletta torna: la sfida contro l’astensionismo a Messina

