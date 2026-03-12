Un italiano è al comando del Maccabi, squadra israeliana di basket, e ha recentemente fatto ritorno a Milano dopo aver affrontato gli avversari israeliani. Durante un’intervista, ha dichiarato di non aver mai sentito la guerra come una minaccia personale e ha parlato del suo ruolo di general manager, con l’obiettivo di conquistare l’Eurolega, un traguardo che cerca da giocatore.

Sono passate poco più di due settimane da quando Claudio Coldebella, vincendo la coppa nazionale da gm del Maccabi Tel Aviv, si è ritagliato un posto speciale nel filone degli italiani all'estero che hanno cominciato la stagione con un successo, che ha visto anche Galbiati vincere la Coppa del Re con Vitoria battendo in finale Scariolo. Da allora il mondo del Maccabi è cambiato: i venti di guerra in Medio Oriente hanno portato alla sospensione del campionato israeliano e il club, come in parte a inizio stagione, ha trasferito le proprie attività nella nuova base di Belgrado. Da qui ha raggiunto Milano, prossima avversaria in Eurolega di quell'Olimpia in cui Coldebella ha chiuso 20 anni fa una carriera da giocatore nobilitata anche dalle 111 presenze in Nazionale e dai tre scudetti con la Virtus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Coldebella, un italiano al timone del Maccabi: "La guerra? Mai sentiti in pericolo"

