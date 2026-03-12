Cocaina e Protezione Civile | 6 imputati a processo

Sei persone sono imputate in un procedimento giudiziario che si svolgerà il 21 aprile 2026, legato a un’indagine sulla tratta di cocaina tra Napoli, il Sannio e l’Irpinia. L’indagine ha portato all’identificazione di una rotta di traffico di droga e coinvolge anche elementi dell’Organizzazione di Protezione Civile. I dettagli dell’inchiesta sono stati resi noti dagli inquirenti.

Sei persone si troveranno davanti alla giustizia penale il 21 aprile 2026 per un’inchiesta che ha sviscerato una rotta di cocaina collegante Napoli, il Sannio e l’Irpinia. L’indagine ha portato alla luce l’uso improprio di un veicolo della Protezione Civile per il trasporto di stupefacenti e atti di violenza legati al recupero crediti. Il GIP Mariano Sorrentino ha firmato il decreto di giudizio immediato il 5 marzo su richiesta del sostituto procuratore Henry John Woodcock, siglando la sorte di sei imputati tra cui due anziani sottoposti a misure cautelari domiciliari con braccialetto elettronico. La rete criminale operava sistematicamente tra diverse località, utilizzando anche armi illegali per far rispettare i pagamenti dei debiti contratti nella vendita di droga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

