Clownterapia? No | 2 anni per violenza sessuale in corso

La Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna a due anni di reclusione per un formatore di 68 anni, originario di Pesaro, accusato di violenza sessuale aggravata. Il giudice ha rigettato la difesa che tentava di giustificare i contatti fisici come parte di una presunta clownterapia applicata durante un corso aziendale. L'episodio si è verificato il 27 agosto 2021 in un contesto di formazione periodica all'interno di un'azienda alimentare anconetana. La vittima, una dipendente di 50 anni, ha subito atti non consensuali mentre era sola con il tutor nella saletta dei colloqui. I giudici hanno stabilito che il contatto fisico descritto non aveva finalità terapeutiche ma costituiva violenza, ordinando anche il risarcimento di 7mila euro alla donna.