Nella quinta tappa della Parigi-Nizza 2026, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria in salita e si è posizionato saldamente in testa alla classifica generale. Il ciclista ha mostrato una supremazia evidente nelle zone più impegnative del percorso, rafforzando la propria posizione rispetto agli avversari. La gara si è svolta sulle montagne francesi, con Vingegaard che ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo.

Back-to-back e dominio sempre più incontrastato sulle montagne francesi per Jonas Vingegaard, che centra il secondo successo di tappa consecutivo vincendo in solitaria anche la quinta frazione della Parigi-Nizza 2026, con partenza a Cormoranche-sur-Saône e arrivo a Colombier-le-Vieux dopo 206,3 chilometri. Il formidabile scalatore danese della Visma-Lease a Bike ha piazzato l’attacco decisivo ai -25, facendo il vuoto in salita e rifilando distacchi abissali agli altri big. Il due volte vincitore del Tour de France, grazie a questa doppietta, consolida la sua leadership in classifica generale ipotecando di fatto la maglia gialla. A tre tappe dalla fine Vingegaard può contare su un vantaggio di 3’22” sul colombiano Daniel Martinez (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 5’50” sul tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Parigi-Nizza 2026, quinta tappa: Vingegaard domina in salita e ipoteca la maglia gialla

Articoli correlati

Leggi anche: Parigi-Nizza 2026, Vingegaard fa ancora il vuoto e domina anche la quinta tappa

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Vingegaard, Ayuso costretto al ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

Tutti gli aggiornamenti su Classifica Parigi Nizza 2026 quinta...

Temi più discussi: Parigi-Nizza, Vingegaard vince la 4^ tappa ed è la nuova maglia gialla. Ayuso ritirato; Parigi-Nizza 2026, la classifica big: la quarta tappa sconvolge la generale - Ayuso cade e si ritira, Vingegaard nuovo leader con 52 su Daniel Felipe Martinez; Classifica Parigi-Nizza 2026, terza tappa: Ayuso al comando, Vingegaard vicino; Vingegaard torna ad esultare dopo 178 giorni: vince la 4ª tappa della Parigi-Nizza ed è leader.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it

Parigi-Nizza 2026, Vingegaard ipoteca la vittoria con il successo nella quarta tappa. Ayuso cade e si ritiraJonas Vingegaard ipoteca la Parigi-Nizza 2026 al termine di una quarta tappa dove succede di tutto. Il danese del Team Visma | Lease a Bike trionfa in ... oasport.it

Dopo la durissima giornata di ieri, la Parigi-Nizza prosegue con un’altra frazione insidiosa, che potrebbe rivelarsi molto importante per la classifica generale ma potrebbe anche rappresentare un’occasione per le fughe - facebook.com facebook

Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classifica - x.com