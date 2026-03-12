Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026 | Klaebo conquista già generale e sprint

Nella classifica generale e nello sprint della Coppa del Mondo di sci di fondo maschile 2026, Klaebo si trova in testa, avendo già conquistato entrambe le classifiche dopo le prime gare. Il calendario della stagione comprende 27 competizioni individuali, che si sono svolte finora e continuano a delineare la lotta per il podio. La stagione si sta sviluppando con diverse tappe che coinvolgono atleti di varie nazionalità.

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Rispetto all'annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026.