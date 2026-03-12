Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins controlla Ilar lotta furiosa nella sprint

La stagione 2025-2026 di sci di fondo femminile è partita venerdì 28 novembre a Ruka, con la prima tappa della Coppa del Mondo. Durante la gara di sprint, Diggins ha controllato Ilar in una lotta intensa, mentre le atlete si sono sfidate per le prime posizioni della classifica. La competizione ha visto anche altre concorrenti impegnate in velocità e strategie di gara.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. DIGGINS Jessie USA 1961.