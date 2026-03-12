Classici rivisitati

Durante le settimane di transizione tra le stagioni, si nota un incremento nelle sperimentazioni di stile. Le voci del settore moda propongono rivisitazioni dei classici, cercando di dare un nuovo taglio alla monotonia. È un periodo in cui si spostano i limiti del fashion, con capi e look che uniscono tradizione e innovazione. La tendenza si sviluppa attraverso scelte che puntano a sorprendere e rinnovare l’abbigliamento quotidiano.

V oce del verbo: dare un taglio alla monotonia. Le settimane di transizione tra una stagione e l'altra si rivelano il momento ideale per sperimentare e osare dal punto di vista stilistico. Cominciando dal settore dei capispalla, in cui il trench corto da donna beige conquista il titolo di item must-have. Nuova vita al trench: 5 idee per renderlo più originale X La giacca simbolo della mezza stagione, dunque, si scopre sbarazzina e ricercata, classica ma tutt'altro che prevedibile. Forte di una silhouette senza precedenti e di una sfumatura che non conosce declino, il trench corto beige da donna si appresta a diventare protagonista dei look della Primavera 2026.