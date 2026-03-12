A Varese, il 21 marzo 2026 alle 21:00, si terrà un evento presso la Sala Montanari che coinvolge la resistenza curda a Cizre, durate 79 giorni. Si tratta di una proiezione che mira a raccontare questa vicenda, portando sul grande schermo i fatti legati alla lunga resistenza della popolazione locale. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla memoria e alle questioni umanitarie.

Il 21 marzo 2026, alle ore 21:00, la Sala Montanari di Varese ospiterà un evento che va oltre il semplice intrattenimento cinematografico. Si tratta della proiezione del documentario Kurdbûn – Essere curdo, con l’intervento in videocollegamento del regista Fariborz Kamkari. L’iniziativa, promossa dall’associazione Le Vie dei Venti, intende collegare le sofferenze storiche del popolo curdo con le esperienze di integrazione nel contesto europeo contemporaneo. L’appuntamento si svolgerà nell’ex cinema Rivoli, situato in Via dei Bersaglieri a Varese, e prevede una durata di due ore, dalle 21:00 alle 23:00. L’ingresso è, rendendo l’evento accessibile a tutta la comunità locale senza barriere economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cizre sotto assedio: 79 giorni di resistenza curda a Varese

