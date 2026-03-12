Cittadini espulsi Biagioni resta al suo posto La sindaca si scusa e cambia il regolamento

Rossana Biagioni, assessora alla Cura del cittadino e ai Rapporti con le istituzioni del comune di Gabicce Mare, continuerà a ricoprire il suo incarico nonostante le espulsioni di alcuni cittadini. La sindaca si è scusata pubblicamente e ha deciso di modificare il regolamento comunale. La decisione di Biagioni di restare al suo posto è stata comunicata oggi, senza ulteriori commenti ufficiali.

Rossana Biagioni, assessora alla Cura del cittadino e ai Rapporti con le istituzioni del comune di Gabicce Mare (a destra), resterà al suo posto. Quello che cambierà, invece, sarà il regolamento per il funzionamento delle consulte di quartiere. Nella seduta di consiglio comunale che si è tenuta l'altra sera la sindaca Marila Girolomoni ha respinto la richiesta di revocare le deleghe all'assessora avanzata in forma di interrogazione dal capogruppo della lista di opposizione 'aMare Gabicce', Michele Bencivenga. A determinare l'attacco dell'opposizione, l'episodio che era avvenuto nei giorni scorsi, in occasione dell'incontro organizzato dalla...