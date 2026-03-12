Cittadinanza | fine all’automatismo serve un legame reale

La Corte Costituzionale ha confermato le nuove norme sulla cittadinanza italiana, respingendo le contestazioni del tribunale di Torino. Da ora in poi, l’accesso alla cittadinanza non sarà più automatico e richiederà un legame reale con il paese. La decisione riguarda le regole introdotte di recente e stabilisce che non ci saranno più procedure automatiche per ottenere la cittadinanza.

La Corte Costituzionale ha definitivamente confermato la validità delle nuove regole sulla cittadinanza italiana, respingendo le contestazioni del tribunale di Torino. Questa sentenza stabilisce che il passaporto non è più un diritto automatico basato solo sul sangue, ma richiede ora una connessione reale con il Paese. L'esito giunge in un momento cruciale discende da italiani emigrati all'estero, segnando una svolta radicale rispetto al passato. La decisione conferma che chi nasce fuori dai confini nazionali e possiede già un'altra nazionalità perde automaticamente lo status italiano se non dimostra legami concreti. Il termine ultimo per presentare domanda di riconoscimento era fissato al 27 marzo 2025, data oltre la quale si applicano i nuovi paletti restrittivi introdotti dal decreto-legge numero 36 del 2025.