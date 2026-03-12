Circolo Prato 2010 arrivano la vittoria e la salvezza meritata in anticipo

Il Circolo Prato 2010 ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato battendo Torre del Greco con il punteggio di 4-2. Con questa affermazione, la squadra ha conquistato in anticipo la permanenza in serie A2 di tennistavolo. La partita si è svolta recentemente, portando il team toscano a festeggiare il risultato raggiunto.

Un successo in campionato, il terzo consecutivo, contro Torre del Greco. Ed il 4-2 finale consente al Circolo Prato 2010 di festeggiare in anticipo la salvezza in serie A2 di tennistavolo. La vittoria conquistata lo scorso fine settimana dopo quasi tre ore di gioco alla palestra del Convitto Cicognini ha infatti permesso alla squadra pratese di scavalcare i campani e insediarsi al quinto posto in classifica, a due giornate dal termine del campionato che ha visto il Città di Siracusa conquistare in anticipo la promozione in A1. Una sfida iniziata in salita per i padroni di casa, con la vittoria dello spagnolo Ruiz sul bielorusso Khanin per 3-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Circolo Prato 2010, arrivano la vittoria e la salvezza (meritata) in anticipo