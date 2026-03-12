Un film italiano, diretto da Gianluca Matarrese, porta nelle sale una storia ambientata a Corigliano, in Calabria. La pellicola si concentra sulle tensioni tra due cognate all’interno della famiglia Magno, coinvolgendo personaggi e relazioni che si svolgono tra realtà e finzione cinematografica. La narrazione si svolge nel contesto di una guerra familiare che si dipana tra conflitti e confronti.

Gianluca Matarrese porta nelle sale cinematografiche italiane un’opera che sfuma i confini tra realtà e finzione, raccontando le dinamiche familiari della famiglia Magno di Corigliano. Il film, intitolato Il quieto vivere, è uscito il 12 marzo 2026 in tutta Italia grazie alla distribuzione di Luce Cinecittà e al supporto della Calabria Film Commission. La narrazione si concentra sul conflitto tra due cognate, Luisa e Imma, le cui tensioni sono state documentate attraverso una serie di denunce ai carabinieri e litigi continui. La produzione vede la collaborazione di Donatella Palermo e Alex Iordachescu, con un montaggio curato da Jacopo Quadri che esalta il ritmo dei dialoghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cinema verità: la guerra tra due cognate in Calabria

