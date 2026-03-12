Cinema di Giarre | lavoro regolare ma incendi a rischio

In un cinema di Giarre, le ispezioni congiunte hanno verificato che il personale è regolare, ma sono state riscontrate gravi mancanze nelle misure di sicurezza antincendio. Durante i controlli, sono stati evidenziati rischi elevati di incendi a causa di dispositivi di sicurezza non conformi o assenti. La situazione mette in luce criticità che richiedono interventi immediati per garantire la sicurezza degli spettatori e del personale.

In un cinema di Giarre, ispezioni congiunte hanno rivelato una grave carenza nella sicurezza antincendio, nonostante la regolarità del personale impiegato. La titolare dell'attività, una donna di 58 anni residente a Fiumefreddo di Sicilia, si trova ora sotto accusa per violazioni amministrative e penali legate alla prevenzione degli incendi. Mentre i dipendenti risultano regolarmente assunti e in regola con gli obblighi contributivi, l'assenza della certificazione antincendio valida e il malfunzionamento dei sistemi di allarme hanno portato a denunce immediate alle autorità giudiziarie. Il paradosso tra lavoro regolare e sicurezza assente.