Il cielo rimane nuvoloso ma senza molte piogge, mentre le previsioni indicano un incremento delle precipitazioni nel corso del fine settimana. Dopo il passaggio di due deboli impulsi perturbati, si registra una pausa di sole tra il pomeriggio di giovedì e i giorni successivi. Le condizioni del cielo continuano a essere caratterizzate da nuvolosità diffusa, con poche eccezioni di schiarite.

Dopo il transito di due deboli impulsi perturbati, pausa soleggiata tra il pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì in attesa di un nuovo fronte perturbato Atlantico questa volta più incisivo e con effetti che potranno protrarsi per quasi tutto il fine settimana, con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi oltre i 1400 metri di quota. Le previsioni del tempo a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 12 marzo 2026 Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su tutta la regione, nel corso della giornata progressive schiarite a partire di settori occidentali con passaggio a cielo sereno o poco nuvoloso dal tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

La Sardegna si prepara ad affrontare una giornata di maltempo con cielo nuvoloso e precipitazioni…La Sardegna si prepara ad affrontare una giornata di maltempo con cielo nuvoloso e precipitazioni sparse, soprattutto nelle zone occidentali...

Leggi anche: Dopo il grande freddo arriva la pioggia: maltempo nel weekend, ma temperature in aumento a Torino

Contenuti e approfondimenti su Cielo nuvoloso

Temi più discussi: Cielo nuvoloso, ma con poca pioggia. Precipitazioni in aumento nel weekend; Previsioni meteo mercoledì 11 marzo: a Milano e in Lombardia giornata asciutta, cielo spesso molto nuvoloso; Meteo Milano e Lombardia, settimana con qualche nube ma anche tanto cielo sereno. Rischio nebbia la notte e il mattino; Meteo in Gallura: piogge e cielo coperto, miglioramento nel weekend.

Cielo nuvoloso, ma con poca pioggia. Precipitazioni in aumento nel weekendDopo il transito di due deboli impulsi perturbati, pausa soleggiata tra il pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì in attesa di un nuovo fronte perturbato Atlantico questa volta più incisivo e ... bergamonews.it

Meteo Torino – Cieli spesso nuvolosi, ma con assenza di maltempo e clima relativamente mite: le previsioniMeteo Torino - Finestra piuttosto nuvolosa in città, ma con relativa stabilità confermata e clima mite: ecco le previsioni ... centrometeoitaliano.it

Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 12 marzo: cielo nuvoloso, possibile qualche piovasco x.com

Cielo nuvoloso e possibili deboli piogge nella giornata di domani, 12 marzo. Le previsioni meteo - facebook.com facebook