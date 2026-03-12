Ciclismo Il Bottecchia Factory sugli scudi Braccessi firma un altro successo

Il Bottecchia Factory Team di Calenzano ha partecipato a due eventi nel fine settimana, la Gran Fondo Valle dei Vini a Niscemi e la Bacialla Bike a Terontola. In entrambe le competizioni, il team ha ottenuto risultati positivi, con Braccessi che ha conquistato un altro successo. Le gare si sono svolte su percorsi diversi, attirando numerosi ciclisti provenienti da varie zone.

Una buona giornata di gare per il Bottecchia Factory Team di Calenzano. Nell'ultimo week end il team era impegnato su due fronti: la prestigiosa Gran Fondo Valle dei Vini a Niscemi in Sicilia e la XXIII edizione della storica Bacialla Bike a Terontola in provincia di Arezzo. In Sicilia la partecipazione di altissimo livello non ha impedito ai tre atleti del Bottecchia Factory Team di ben figurare, giungendo al traguardo tutti e tre insieme nella Top ten della categoria Open, con quinta posizione per Cortesi, seguito da Biagi e dal capitano Valdrighi. Nel "Bacialla Bike" a Terontola, su di un percorso molto selettivo e con un'ottima...