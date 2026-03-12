Chiusura della Guardia medica a Mandello | Mancanza di rispetto Noi al lavoro per soluzioni concrete

A Mandello, gli abitanti e il circolo territoriale di Mandello, Abbadia e Lierna si oppongono alla chiusura della Guardia medica, definendola una mancanza di rispetto. La comunità si mobilita con una raccolta firme promossa dal sindaco Riccardo Fasoli, mentre continuano le proteste contro questa decisione, che interessa direttamente i servizi sanitari locali.

A Mandello continua la battaglia contro la chiusura del servizio di Guardia medica. Anche il circolo territoriale di Mandello, Abbadia e Lierna, dice infatti no al provvedimento e si unisce all'iniziativa di raccolta firme promossa dal sindaco Riccardo Fasoli. “A causa del riassetto territoriale della sanità di prossimità, Asst aveva paventato la chiusura della Guardia medica - spiega in una nota Igor Amadori, consigliere di maggioranza a Mandello - La nostra Amministrazione aveva chiesto un confronto e la possibilità di mantenere il presidio almeno nella stagione estiva e nel sabato e domenica, durante l’anno. A distanza di mesi, senza possibilità di confronto, è stata comunicata la cessazione del servizio”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Guardia medica da Mandello a Bellano? Tre sindaci si mettono di traversoMandello del Lario, 10 marzo 2026 – La guardia medica potrebbe lasciare Mandello del Lario e trasferirsi a Bellano.

