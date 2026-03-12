Chiude la Casamatta la consigliera Montanari attacca | Lasciata morire un’esperienza sociale

Nel 2026, la Casamatta, negozio solidale aperto nel 2013 a San Giovanni in Marignano, ha chiuso definitivamente le sue porte. La consigliera Montanari ha commentato la decisione, affermando che si è trattato di un’esperienza sociale lasciata morire. La chiusura ha suscitato reazioni e critiche, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause della cessazione dell’attività.

Il negozio solidale nato nel 2013 a San Giovanni in Marignano ha cessato l’attività nel 2026. La consigliera di minoranza critica l’amministrazione Ha cessato definitivamente l’attività nel 2026 la Casamatta, il negozio solidale nato nel 2013 a San Giovanni in Marignano. La chiusura sarebbe dovuta al mancato rinnovo della convenzione con Auser. La Casamatta era nata nel 2013 per volontà dell’amministrazione guidata dall’allora sindaco Domenica Bianchi, con il contributo dell’allora vicesindaco Claudia Montanari e grazie all’idea della volontaria Gloria Grilli. Nel tempo si era trasformata in una realtà di forte valore sociale per il territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

