Chiude il ristorante Erard di Montecarotto | Pieni di gratitudine e gioia per noi inizia una nuova avventura

Il ristorante Erard di Montecarotto ha annunciato la sua chiusura, lasciando senza parole clienti e appassionati di gastronomia locale. La comunicazione è arrivata con un messaggio in cui si esprimono gratitudine e gioia per il nuovo percorso che prenderanno. La notizia ha provocato sorpresa tra chi frequentava il locale e seguiva la sua attività nella zona.

MONTECAROTTO- Una notizia che ha colto di sorpresa molti clienti e appassionati di ristorazione del territorio. Il ristorante Erard di Montecarotto chiuderà le sue porte il prossimo 30 aprile. Ad annunciarlo sono stati i titolari Sara Gasparrini e Pasquale Russo con un post pubblicato su Facebook. «Non siamo qui per piangerci addosso. Anzi. Siamo pieni di gratitudine e di gioia, perché davanti a noi si apre una nuova strada, coinvolgente e piena di vita». Nel messaggio diffuso sui social i due gestori, marito e moglie, hanno voluto ringraziare tutte le persone che negli anni hanno contribuito alla storia del locale: clienti, fornitori, amici e familiari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

