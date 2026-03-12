Un documento emerso durante il Sinodo segnala che all’interno della Chiesa cattolica persistono dinamiche maschiliste che creano disagio tra le donne fedeli. Queste difficoltà portano molte di loro a decidere di abbandonare la comunità. La questione riguarda le relazioni tra uomini e donne all’interno delle strutture ecclesiastiche e il modo in cui vengono percepite le donne nel contesto religioso.

Un documento emerso in occasione del Sinodo evidenzia come, all’interno della Chiesa cattolica, permangano dinamiche maschiliste che generano disagio tra le fedeli donne, portando molte di esse a lasciare la comunità. L’ex Santo Uffizio ha sottolineato l’esistenza di ruoli di guida nella Curia romana e nelle diocesi, pur senza aprire al sacerdozio o al diaconato femminile. Le fonti indicano che nella società civile le quote rosa hanno dimostrato efficacia, offrendo un modello da osservare. Il divario tra realtà ecclesiale e modelli civili. L’analisi dei dati forniti rivela una frattura netta tra il funzionamento interno delle istituzioni religiose e le pratiche consolidate nel settore pubblico e privato italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiesa: il maschilismo allontana le donne fedeli

